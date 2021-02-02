الأمن النيابية تجتمع مع الكاظمي لمناقشة قرار اخراج القوات الأميركية

2021/02/02 | 12:14 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..كشفت لجنة الامن والدفاع النيابية , الثلاثاء , اهم المحاور التي سيتم مناقشتها مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بعد, مشيرا الى ان المحور الرئيسي سيركز على الوعد الذي قطعته الحكومة بتنفيذ قرار مجلس النواب الخاص بانسحاب القوات الامريكية والأجنبية الأخرى .وقال عضو اللجنة النائب كريم عليوي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” لجنة الامن والدفاع ستعقد اجتماعا امنيا مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بشأن عدة محاور امنية مهمة ” , مبينا ان ” الاجتماع المقبل مكملا للاجتماع السابق الذي تم عقده الأسبوع الماضي ” .وأضاف عليوي، ان ” اهم المحاور التي سيتم مناقشتها التطورات الأمنية الجديدة من خلال تصاعد العمليات الإرهابية خاصة في المناطق الغربية وتاثيرها السلبي على الأوضاع الأمنية والاقتصادية ” .وأوضح، أن “قضية موضوع تنفيذ قرار مجلس النواب بانسحاب القوات الامريكية والأجنبية ستكون على رأس المناقشات مع الكاظمي لكونه احد الوعود التي التزم بها الكاظمي خلال منحه الثقة لحكومته ” .وأشار عليوي ان ” المحاور الأخرى فستكون اطلاع اللجنة على قرارات الكاظمي باستبدال القادة الأمنيين الذين اثبتو لنا كفاءتهم خلال المدة التي كانوا يقودون بها تلك الأجهزة وهل هناك وراء التغيير من مشورة أمريكية او ضغط من السفارة الامريكية باستبدالهم ” .



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