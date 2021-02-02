دبي تصدر سلسلة قرارات جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا

2021/02/02 | 12:15 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرّرت سلطات إمارة دبي إغلاق الحانات وكذلك إلزام المطاعم والمقاهي بإغلاق أبوابها في موعد أقصاه الواحدة بعد منتصف الليل في إطار سلسلة من الإجراءات الجديدة لمكافحة فيروس كورونا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة الإمارة في بيان إن الإجراءات الجديدة تهدف الى ضمان سلامة المواطنين والمقيمين والزوار.

وشملت القرارات إغلاق الحانات وخفض أعداد الجمهور في دور السينما والعروض والأنشطة والفعاليات الترفيهية والرياضية داخل القاعات والأماكن المغلقة بنسبة خمسين بالمئة وكذلك شملت خفض القدرة الاستيعابية في مراكز التسوق لتصل إلى سبعين بالمئة.

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