شرطة ديالى تطيح بأكبر شبكة مخدرات (صور)

2021/02/02 | 12:16 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية شرطة ديالى، الثلاثاء، الإطاحة بشبكة كبيرة لتعاطي وترويج المواد المخدرة.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (2 كانون الثاني 2021)، إن "قوة مشتركة من شرطة ديالى، وقسم شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية تمكنت من إلقاء القبض على أكبر شبكة تضم (١٠) من المتهمين بتعاطي وترويج المخدرات".

وأضاف البيان، "ضبط بحوزتهم أدوات تعاطي، وكميات مختلفة من المواد المخدرة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء".

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