نافالني أمام القضاء.. وحملة اعتقالات للمتظاهرين أمام المحكمة التي يمثل فيها

2021/02/02 | 12:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت الشرطة الروسية عمليات توقيف قرب المحكمة التي يمثل فيها المعارض أليكسي نافالني الذي يواجه عقوبة السجن لعامين ونصف العام لانتهاكه شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه.

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