قضاءنا آخر قلاعنا ضدّ الفساد ..

2021/02/02 | 12:42 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم أياد السماوي

في تحد صارخ للقضاء والقانون , رئيس

الجهاز التنفيذي لهيئة الإعلام

والاتصالات علي الخويلدي المنتمي إلى

حزب الدعوة الإسلامية , يجدد التعاقد مع

شركات الهاتف النّقال ويمنحها رخصة

خدمات

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