الغانمي يجتمع بعمليات بغداد ويوجه باتخاذ إجراءات لمنع استهداف محال المشروبات الكحولية

2021/02/02 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تعهدت وزارة الداخلية بإجراء حملات امنية واسعة واتخاذ إجراءات مشددة لمنع تكرار استهداف محال بيه المشروبات الكحولية في بغداد.

حيث اكد المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا ان وزير الداخلية عثمان الغانمي وجه خلال اجتماعه بقيادة عمليات بغداد بضرورة ملاحقة مستهدفي تلك المحال، التي تشهد اعتداءات متكررة في الآونة الأخيرة، وأضاف انه سيكون هناك اجراء رادع وعمليات تعرضية لكل شخص يحاول التعرض بأي عمل يستهدف تلك القطاعات.

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