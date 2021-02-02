عاجل | المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل : الإقليم جاد بالتوصل إلى اتفاق مع بغداد لكن بعض الجهات تحاول وضع العراقيل أمام ذلك.

2021/02/02 | 12:43 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

– المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان جوتيار عادل : الإقليم جاد بالتوصل إلى اتفاق مع بغداد لكن بعض الجهات تحاول وضع العراقيل أمام ذلك.

– جوتيار عادل: جميع الأمور الفنية واضحة لكن بعض الجهات تعرقل الاتفاق من ناحية سياسية.

– عادل: الأطراف الشيعية غير متوافقة فيما بينها حول الاتفاق مع الاقليم.

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