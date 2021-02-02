2021/02/02 | 12:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مصدر أمني، الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن تعرض سفينة يعتقد أنها تنزانية إلى عملية سطو مسلح على يد قراصنة قرب مدخل ميناء خور عبدالله جنوبي العراق.وقال المصدر، إن عملية السطو تمت عن طريق ٦ اشخاص يستقلون زروق (طواش) قاموا بسرقة مبلغ 50 الف درهم اماراتي- أكثر من 13 ألف دولار-، وصادروا، أجهزة نقال وحواسيب، كما سيطروا على أجهزة الاتصال الأمر الذي منع طاقم الساحبة- السفينة- من طلب المساعدة الذين تم احتجازهم في المقصورة.وأضاف أن معلومات حصول السطو وردت للقوات البحرية العراقية عبر سفينة قريبة من التي تعرضت للسطو.وقال إن القوات البحرية قامت بسحب الساحبة وتدعى البارق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص #عاجل: قراصنة ينهبون مقتنيات داخل سفينة أجنبية داخل المياه العراقية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#عاجل: قراصنة ينهبون مقتنيات داخل سفينة أجنبية داخل المياه العراقية) نشر أولاً على موقع (عراقي نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#عاجل: قراصنة ينهبون مقتنيات داخل سفينة أجنبية داخل المياه العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عراقي نيوز).