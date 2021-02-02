الأعرجي والشيخ العبيدي يؤكدان ضرورة تعزيز الوحدة المجتمعية

2021/02/02 | 12:43 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي والمتحدث باسم السيد مقتدى الصدر، الشيخ صلاح العبيدي، اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز الوحدة المجتمعية.وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي التقى، الناطق باسم السيد مقتدى الصدر، الشيخ صلاح العبيدي”، مبينا أن “اللقاء استعرض المشهد السياسي والأمني، وبحث آخر المستجدات والأوضاع في البلاد، وأكد على ضرورة تعزيز الوحدة المجتمعية”.وأضاف المكتب أن اللقاء شهد أيضا، تبادل الرؤى والأفكار فيما يتعلق ببناء مجتمع موحّد ومتماسك، إلى جانب التأكيد على أهمية أن تشهد المرحلة الراهنة استقرارا سياسيا واقتصاديا وأمنيا، يعود بالنفع على العراقيين، ويحقق تطلعاتهم ويلبي مطالبهم”.وأشار […]

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