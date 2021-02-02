بسبب التمييز في التوظيف .. جوجل تدفع 2.6 مليون دولار لتسوية دعوى

2021/02/02 | 12:44 - المصدر: يس عراق

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قالت وزارة العمل الأمريكية إن شركة جوجل وافقت على دفع 6ر2 مليون دولار لموظفات ومهندسين آسيويين ومقدمي طلبات للحصول على وظائف، لتسوية مزاعم تتعلق بالتمييز في الأجور والتوظيف.

ووافقت جوجل على دفع 1.4 مليون دولار في شكل رواتب متأخرة وفوائد إلى 2565 موظفة في المجال الهندسي بسبب التمييز في الأجور و 1.2 مليون دولار إلى 1757 امرأة و 1219 آسيويا من مقدمي طلبات التوظيف لكن لم يتم تعيينهم في وظائف هندسية.

وقالت الوزارة في بيان إنه تم اكتشاف الفوارق في الأجور التي أثرت على مهندسات البرمجيات خلال تقييم روتيني للامتثال وكان ذلك في ماونتن فيو بكاليفورنيا وفي سياتل وكيركلاند في ولاية واشنطن.

وقالت الوزارة إنه تبين أيضا أنه تم وضع المتقدمين للوظائف من الإناث والآسيويين في وضع غير موات مما تسبب في تفاوت بمعدلات التوظيف لشغل وظائف هندسة البرمجيات في مواقع جوجل في سان فرانسيسكو وسانيفيل في كاليفورنيا وكذلك في كيركلاند.

وستخصص شركة الإنترنت العملاقة أيضا احتياطيا نقديا لا يقل عن 1.25 مليون دولار لتعديلات المساواة في الأجور للمهندسين في العديد من المكاتب الأمريكية على مدى السنوات الخمس المقبلة.



وأعربت جوجل في بيان لوسائل الإعلام عن ارتياحها لحل المشكلة المتعلقة بعمليات التدقيق من 2014 إلى 2017.

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