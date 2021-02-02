التربية تعلن اجراءات امتحانات نصف السنة

2021/02/02 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، عن اجراءات امتحانات نصف السنة وآلية وضع الاسئلة.وقال المتحدث باسم الوزارة حيدر فاروق في تصريحات اطلع عليها “النور نيوز” ان “آلية وضع اسئلة امتحانات نصف السنة ستكون من مدرس المادة مثل كل سنة، مع مراعاة تكييف المناهج الدراسية التي اعدتها المديرية العامة للمناهج”.واضاف ان “الامتحانات ستجرى داخل المدارس …

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