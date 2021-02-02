المالية النيابية تستضيف وزير التخطيط ورئيس ديواني الرقابة الاتحادي والاقليم

2021/02/02 | 12:44 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستضافت اللجنة المالية النيابية،الثلاثاء،وزير التخطيط ورئيس ديواني الرقابة الاتحادي والاقليم.وذكرت اللجنة المالية في بيان تلقت “النور نيوز” نسخة منه، ان”اللجنة تعقد اجتماعها الـ(٣٨) تستأنف فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١”.واضافت ان”من ضمن جدول اعمالها استضافة وزير التخطيط ، ورئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي ورئيس ديوان الرقابة المالية في …

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