2021/02/02 | 12:48 - المصدر: شفق نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أموال داعش: كم؟ وكيف تنقل، ومن أين؟ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/02 | 12:48.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أموال داعش: كم؟ وكيف تنقل، ومن أين؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أموال داعش: كم؟ وكيف تنقل، ومن أين؟) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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