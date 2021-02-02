اقليم كوردستان..حالات الشفاء من كورونا تقترب من 100 الف حالة

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، عن احدث حصيلة للاصابات بفايروس كورونا في اقليم كوردستان.

وقالت وزارة الصحة في بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد حالات الاصابة بفايروس كورونا في اقليم كوردستان وصل الى 106185 حالة اصابة، 36767 في اربيل و30734 في السليمانية، و35584 في دهوك و3100 في حلبجة.

واضاف البيان: ان عدد حالات الشفاء من فايروس كورونا بعد تلقي العلاج والعناية الطبية بلغ 99191 حالة، 35111 في اربيل و28103 في السليمانية و33020 في دهوك و2957 في حلبجة، وعدد حالات الوفاة بلغ 3472 حالة، 924 منها في اربيل و1694 في السليمانية و711 في دهوك، و143 في حلبجة.

وتابع البيان: ان الحالات الباقية الى يبلغ عددها 3522 حالة هي تحت الرعاية الطبية المستمرة، 732 في اربيل و937 في السليمانية و1853 في دهوك و0 في حلبجة.

PUKmedia متابعة

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