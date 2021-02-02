قرض دولي جديد للعراق.. مناقشة برلمانية لموازنة 2021

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..

عقدت اللجنة المالية النيابية، اجتماعها الـ37، لمناقشة مسودة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وقالت الدائرة الإعلامية للمجلس في بيان إن "اللجنــــة الماليـــــة عقدت اجتماعها الـ٣٧، واستأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام ٢٠٢١".

من جانب آخر أشار البيان إلى ان "نائب رئيس اللجنة المالية مثنى السامرائي، التقى رئيس القسم الاقتصادي في السفارة الفرنسية عبد النور براهيمي لبحث القرض الفرنسي المخصص لإنشاء مطار الموصل".

وتابع البيان، "اللجان الفرعية للجنة المالية تستضيف كل من هيئة النزاهة، ووزارة النقل، ودائرة الطرق والجسور لمناقشة التخصيصات المالية لهذه المؤسسات ضمن موازنة ٢٠٢١".

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