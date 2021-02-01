سطو مسلّح على سفينة داخل المياه الإقليمية العراقية

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السطو المسلح وقع قرب ميناء البصرة(أحمد ربيع/فرانس برس)

كشفت مصادر أمنية عراقية في محافظة البصرة (جنوب)، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل حادثة سطو مسلح على سفينة قبالة ميناء البصرة في مياه الخليج العربي نفذها مسلحون يستقلون زورقاً، استولوا على أموال وأجهزة البحارة الموجودين على متنها.

يأتي ذلك بعد نحو شهر واحد على حادثة اللغم البحري الذي ثُبّت بناقلة نفط تتبع شركة "سومو" النفطية، ما استدعى من السلطات العراقية إعلان حالة الإنذار وإغلاق جزء من المياه العراقية، قبل الإعلان عن تفكيك اللغم الذي لم تكشف لغاية الآن ملابساته، رغم إعلان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة المتورطين بمحاولة تفجير الناقلة العراقية.

ونقلت إذاعة "المربد"، التي تبث من البصرة عن مصادر أمنية عراقية قولها، إنّ "السفينة البارق تعرضت ليلة أمس إلى سطو مسلح أثناء وجودها في مدخل خور عبد الله بمياه الخليج العربي قبالة موانئ البصرة التجارية".

ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن مجموعة مسلحة تستقل زورقاً اعتلت سطح السفينة وسلبت البحارة أموالا وهواتف وحطمت أجهزة الاتصال قبل أن تغادر.

تعرض السفينة (البارق) لسطو مسلح بمدخل خور عبد اللهhttps://t.co/sATJCpHGnN pic.twitter.com/NS0xQmvL34

— المربد (@Al_Mirbad) February 1, 2021

وأصدرت نقابة البحريين العراقيين إيجازاً صحافياً، أكدت فيه أن عملية السطو لم تسفر سوى عن سرقة مبالغ مالية وهواتف محمولة وتحطيم أجهزة اتصالات داخل السفينة، وأن العاملين فيها بحارة عراقيون ومن جنسيات أجنبية أيضاً، لافتة إلى أن "السفينة تقدم خدماتها في مجال الإرساء والانطلاق للسفن الواصلة إلى البصرة".

ووصفت الحادث بأنه "غير مسبوق"، وألمحت إلى مسؤولية القوات البحرية العراقية عن العملية.

سطو مسلح على سفينة البارق قرب مدخل ميناء خور عبدالله في البصرة حيث سرقت اموال وهواتف كادر السفينة ولاذا الجناة بالفرار، العملية تمت بنفس المكان الذي وضع فيه لغم بحري على إحدى السفن قبل مدة قصيرة

— شبكة الصحافة العراقية +INP (@INPPLUSarabi) February 2, 2021

وفي السياق، لفت مسؤول عراقي في وزارة النقل، لـ"العربي الجديد"، إلى أنّ "منطقة الاعتداء هي نفسها التي شهدت محاولة تفجير الناقلة العراقية في الشهر الماضي".

وبيّن المسؤول الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنّ "المسلحين الذين نفذوا الحادثة قبل الساعة الثانية عشرة ليلة أمس سرقوا مبلغاً من المال يقدر بنحو 50 ألف درهم إماراتي (أي حوالي 13,6 ألف دولار أميركي) إضافة إلى مبالغ بالدولار وأخرى بالعملة المحلية العراقية، كما سُرقت أجهزة كومبيوتر وهواتف نقالة ومعدات أخرى".

وأضاف أنّ "العصابة تسلقت السفينة وقيّدت البحارة تحت تهديد السلاح وحطمت أجهزة المناداة والاتصال وغادروا بعدها إلى مكان مجهول"، معتبراً أنه "من المبكر الحديث عن هوية الجهة لكن الحادثة خطرة ورسالة سيئة للسفن التجارية القادمة عبر الخليج للعراق".

بدوره، قال عضو البرلمان العراقي ووزير النقل السابق كاظم فنجان، إنّ حادثة السطو وقعت في منطقة عمليات شركة تسويق النفط العراقية "سومو" في المياه العراقية قرب مدخل خور عبد الله بالخليج العربي. وأشار إلى تدخل القوات البحرية العراقية عقب الحادث وسحب السفينة إلى داخل ميناء البصرة.

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