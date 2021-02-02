الوزراء العراقي: فرض الضرائب على الرواتب مؤقت

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي، مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، أن فرض الضرائب على الرواتب إجراء مؤقت.وقال صالح، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن القرارات الإدارية لا يمكن لها بالأساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل …

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