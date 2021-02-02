الزراعة العراقية: توزيع مستحقات الفلاحين لعام 2020 بعد إقرار الموازنة

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف وزير الزراعة العراقي، محمد الخفاجي، عن تسليم مستحقات الفلاحين للعام الماضي بعد إقرار الموازنة الاتحادية.وأكد الخفاجي، وفقا لبيان لوزارة الزراعة، أنه سيتم توزيع مستحقات الفلاحين للعام 2020 بعد إقرار موازنة 2021، مبينا أن اللجنة المالية …

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