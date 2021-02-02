بالوثائق .. النائب الكلابي يطالب رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستجواب وزير المالية

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النائب الكلابي يطالب رئاسة البرلمان بتحديد موعد لاستجواب وزير المالية

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