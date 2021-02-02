المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء يؤكد ان الضريبة على رواتب الموظفين إجراء مؤقت

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء، ان فرض الضرائب على الرواتب اجراء مؤقت، مبيناً ان القانون الضريبي لا يعطل الا بقانون.وقال صالح لوكالة الأنباء الرسمية، إن “القرارات الادارية لا يمكن لها بالاساس تعطيل تطبيق قانون … Readmore

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