وزير النفط: شبهات الفساد يتم التحقق فيها وسيتم محاسبة اي متورط

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اكد وزير النفط احسان عبد الجبار، الثلاثاء، عدم ثبوت تورط شركة سومو بتهم الفساد النيابية الموجهة اليها، مبينا ان لجنة وزارية تعمل على التحقيق بكافة شبهات الفساد وسيتم محاسبة اي متورط بشكل فوري.وقال عبد الجبار في حوار تابعته /المعلومة/ ان “لجنة تحقيقية عليا في الوزارة من ثلاثة مدراء عامين تجري تحقيقا في شبهات الفساد واذا اثبتت صحة وسلامة الوثائق المقدمة من لجنة النزاهة النيابية فسيتم اتخاذ قرارات رادعة”.واضاف ان ” السلطات القضائية والرقابية والادارية لم تثبت اي تهم فساد ضد شركة سومو التي رغت الارباح النفطة الـ 50 خلال العام الماضي”.واشار الى انه ” لا توجد اي مصلحة للوزارة من ابقاء مدير عام فاسد او مسؤول وان اعفاء مدراء العامين ليس من صلاحيات وزير النفط بل من صلاحيات مجلس الوزراء اذا كان متعين بالاصالة”.انتهى 25

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