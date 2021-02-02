مصدر: اعتقال أحد عناصر داعش طوز خورماتو

2021/02/02 | 12:51 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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القى الأمن الوطني، الثلاثاء، القبض على أحد المطلوبين بتهمة الانتماء لداعش في صلاح الدين.

وقال مصدر لـ NRT عربية (2 شباط 2021) إن "جهاز الامن الوطني وفي عملية استباقية تمكن من اعتقال أحد عناصر داعش في منطقة الحي العسكري الواقعة ضمن مدينة طوز خورماتو وفق المادة 4 ارهاب".

واضاف المصدر، أن "عملية الاعتقال جاءت بعد معلومات استخبارية دقيقة مكنت القوات الامنية من الوصول الى موقع المطلوب".

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