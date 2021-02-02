حريق يدمر عشرات المنازل في أستراليا

2021/02/02 | 12:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..دمر حريق غابات ما يقدر بنحو 30 منزلا شمال شرق مدينة بيرث الواقعة على الساحل الغربي الأسترالي.ووفقا لوكالة “رويترز” قال كيفين بيلي، رئيس بلدية سوان، إنه يعتقد أن “أكثر من 30 منزلا قد دمر”.وأضاف: “نحن ننتظر فقط تأكيد الأرقام، لكننا نبحث في مكان ما بالقرب، وأكثر من 30 منزل قد فقد”.من جانبه، أوضح نائب مفوض إدارة خدمات الإطفاء والطوارئ بولاية غرب أستراليا، كريج ووترز، أن الحريق تضاعف حجمه بين عشية وضحاها، وانتشر في مساحة 7366 هكتارا (نحو 18202 فدانا)، من المزارع والغابات.وتابع: “الرياح القوية تعيق دخولنا واحتواء الحريق، والسيطرة عليه”.ولفت رئيس وزراء الولاية، مارك ماكجوان، إلى أن نحو 80% من العقارات القريبة من “Gidgegannup”، على الحافة الريفية الشمالية الشرقية لبيرث، قد فقدت.وبدأ الحريق الذي تبلغ مساحته 7000 هكتار (نحو 17000 فدان)، والذي يبلغ محيطه 75 كيلومترا، يوم أمس الاثنين.



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