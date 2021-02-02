حاملة الطائرات الامريكية يو أس أس نيمتيز تتوجه الى واشنطن بعد اطول نشر لها في الخليج

2021/02/02 | 13:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ترجمة …اعلنت صحيفة نيويورك تايمز ، الاربعاء، ان حاملة الطائرات الامريكية يو أس أس نيمتيز عادت الى واشنطن بعد جولة طويلة في منطقة الخليج بعد ان تم تمديد انتشارها هناك من قبل ادارة دونالد ترامب نتيجة تصاعد التوترات مع ايران .وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ ان ” الاوامر صدرت بعودة حاملة الطائرات إلى مينائها الرئيسي في بريميرتون كاشارة لتهدئة التوترات مع ايران من قبل ادارة جو بايدن ”واضاف أن ” البنتاغون كان قد انخرط في استعراض للعضلات خلال عدة اسابيع وخصوصا في الفترة التي حلت فيها ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني بطائرة مسيرة في كانون الثاني من عام 2020 خشية من الهجمات على القوات الامريكية في العراق من قبل فصائل المقاومة “.وتابع أن ” البنتاغون ادعى دون تقديم اي دليل أنه اكتشف معلومات استخباراتية جديدة بأن إيران كانت تستهدف ترامب في الأسابيع التي سبقت التنصيب، لذلك أمرت نيميتز وجناحها من الطائرات الهجومية بالبقاء بالقرب من الخليج العربي ، تحسبا لذلك ” بحسب المزاعم الامريكية .وقال مسؤولو البنتاغون إنه ” لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إرسال حاملة طائرات أخرى إلى الشرق الأوسط كبديل عن نيميتز.



لكن حاملة الطائرات أيزنهاور ، الموجودة الآن في المحيط الأطلسي والمتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط ، أو حاملة الطائرات تيودور روزفلت في المحيط الهادئ يمكن إرسالها في الأسابيع أو الأشهر المقبلة”.واشار التقرير الى أن ” من المتوقع أيضًا أن تستمر القوات الجوية في إرسال قاذفات B-52 في مهام دورية ، ذهابًا وإيابًا ، لاستعراض القوة إلى الخليج ، حيث حلقت طائرتان من طراز B-52 في مهمة استغرقت 36 ساعة من قاعدة باركسديل الجوية في لويزيانا الأسبوع الماضي في مهمة هي الأولى خلال إدارة بايدن والثالثة بشكل عام هذا العام “.



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