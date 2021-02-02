رايتس ووتش تطالب دمشق بتوزيع منصف للقاحات كورونا في مناطق خارج سيطرتها

2021/02/02 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شدّدت منظمة هيومن رايتس ووتش على ضرورة دعم جماعات الإغاثة الدولية من أجل ضمان التوزيع الأوسع والأكثر إنصافا للقاحات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء سوريا، بما في ذلك المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة.

وقالت باحثة سوريا لدى المنظمة سارة الكيّالي في تقرير ينبغي لمن يزودون سوريا باللقاحات بذل قصارى جهدهم لضمان وصول لقاحات كورونا إلى الفئات الأضعف بغضّ النظر عن مكان وجودهم في البلاد.

وذكّرت بأنّ الحكومة السورية لم تخجل أبداً من حجب الرعاية الصحية كسلاح حرب محذرة من أنّ ممارسة نفس الألاعيب باللقاح يقوّض الجهد العالمي للسيطرة على تفشي الوباء.

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