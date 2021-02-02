نائب عن الحكمة يكشف أسباب تأجيل الاستجوابات

2021/02/02 | 13:03 - المصدر: عين العراق

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اوضح النائب عن تيار الحكمة جاسم البخاتي , الثلاثاء , وجود عدد من الأسباب التي جعلت مجلس النواب الى تأجيل استجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الحكومية , مشيرا الى ان الفصل التشريعي المقبل سيتم الضغط على رئاسة المجلس لادراج الاستجوابات في جداول زمنية محددة مع بدء الفصل التشريعي .

وقال البخاتي ان ” تأجيل استجواب عدد من الوزراء ورؤساء الهيات الحكومية ممن اكتملت جميع الاليات القانونية للاستجوابات كان بسبب انشغال المجلس بالازمة الاقتصادية وكذلك ان موضوع إقرار الموازنة للعام الجاري اخذت حيزا كبيرا من الوقت لدى القوى السياسية وأعضاء المجلس ” .

وأضاف ان ” مجلس النواب سيتمتع بالعطلة الفصلية عند إقرار الموانة مباشرة ويعني ذلك بان الاستجوابات سترحل الى الفصل التشريعي المقبل ” .

وأشار البخاتي الى انه ” رغم وجود ضغوط سياسية لمنع بعض الاستجوابات الا ان اغلب أعضاء المجلس سوف يقومون بالضغط على رئاسة مجلس النواب لادراج الاستجوابات في جداول زمنية محددة مع بدء الفصل التشريعي ” .

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