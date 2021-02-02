اليوم.. انتر ويوفنتوس وجهاً لوجه في قمة نارية

2021/02/02 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعةيستضيف إنتر ميلان، اليوم الثلاثاء، منافسه يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي بطولة كأس إيطاليا، على ملعب “جوزيبي مياتزا”.وكان إنتر أقصى غريمه التقليدي ميلان من الدور ربع النهائي، بعد الفوز عليه 2-1، فيما تغلب يوفنتوس على سبال 4-0 بنفس الدور.ويتطلع مدرب إنتر ميلان، أنطونيو كونتي، لتأكيد أفضليته على يوفنتوس، بعد الفوز عليه 2-0 في الجولة الـ18 بمسابقة الدوري، فى مباراة هي الأروع لـ”النيراتزوري” هذا الموسم.كما يستهدف مدرب إنتر لمواصلة الصحوة والإطاحة بالكبار، بعدما نجح في الفوز على جاره ميلان.من جانب آخر، يتمسك أندريا بيرلو بمشروعه الجديد في يوفنتوس متحدياً كونتي، حيث يسعي لاستغلال الثقة الممنوحة له من قبل إدارة النادي رغم الأداء السيء لـ”السيدة العجوز”.وما يدعم بيرلو أمام إنتر الليلة، تتويجه بلقب السوبر الإيطالي على حساب نابولي، بعد الفوز عليه 2-0، ليسجل أولى ألقابه مع الفريق.ويسبق إنتر ميلان نظيره يوفنتوس محلياً، حيث يحتل وصافة جدول ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة، خلفاً للمتصدر ميلان صاحب الـ46 نقطة، فيما يأتي اليوفي بالمركز الرابع،، وفي رصيده 39 نقطة.



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