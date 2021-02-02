سفير الإمارات في واشنطن يؤكد ثقة بلاده بإتمام صفقة طائرات

2021/02/02 | 13:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سفير الإمارات لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، إنه واثق من إتمام صفقة بيع طائرات إف-35 إلى بلده بعد مراجعة إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، لبعض مبيعات الأسلحة المعلقة إلى حلفاء للولايات المتحدة.

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