بيل غيتس محذرا:

2021/02/02 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لفت بيل غيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"

الأمريكية لصحيفة "زود دويتشه تسايتونغ"

الألمانية، إلى الدروس المستفادة من

جائحة كورونا، محذرا من أن الوباء

التالي قد يكون أسوأ بـ 10 مرات.

وأعرب غيتس في الوقت ذاته

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