مؤسسة خيرية في كربلاء تنفق اكثر من 13 مليار دينار على الايتام طيلة 17 سنة وتصف الدعم الحكومي بالميئوس منه

2021/02/02 | 13:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مؤسسة الاخاء الخيرية لرعاية

الايتام والمحتاجين في كربلاء المقدسة،

الثلاثاء، انها قامت بمنح مبلغ وقدره

13,260000000 مليار دينار طيلة تواجدها

بالعراق بعد عام 2003 ولغاية اليوم،

واوضحت انها شرعت بب

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