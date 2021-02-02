2021/02/02 | 13:16 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

من المقرر ان يجري وزير الخارجية فؤاد حسين زيارة الى العاصمة الإيرانية طهران يوم غد الأربعاء.

وقال المصدر إن “حسين سيزور طهران وسط تكتم شديد من جانب البلدين عن الزيارة وجدول أعماله في طهران .

ولم يفصح المصدر عن جدول لقاءات وزير الخارجية في طهران لكنه من المفترض أن يلتقي بالمعنيين بالملف العراقي في طهران كأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني فضلا عن نظيره الإيراني محمد جواد ظريف.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص غدا ..



وزير الخارجية فؤاد حسين يزور ايران 7 SKY TV.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (غدا .. وزير الخارجية فؤاد حسين يزور ايران) نشر أولاً على موقع (سفن سكاي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (غدا .. وزير الخارجية فؤاد حسين يزور ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سفن سكاي).