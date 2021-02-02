’إلموندو’ الإسبانية تواصل تسريب عقد ميسي ’المثير’.. ركوب الأمواج ممنوع

2021/02/02 | 13:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

واصلت صحيفة ”إلموندو“ الإسبانية الكشف عن مزيد من التفاصيل حول عقد ليونيل ميسي، الأكبر في تاريخ اللعبة، يوم الثلاثاء، إذ نشرت حصريا على صدر صفحتها الرئيسية بنودا جديدة في عقد الأسطورة الأرجنتيني مع برشلونة.

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وبحسب الصحيفة، طلب النادي الكتالوني من ميسي (33 عاما) مقابل توقيع أكبر عقد في تاريخ الرياضة، ”الاندماج في المجتمع والثقافة الكتالونية“.

وفي مواد الفقرة الأولى (1.2.7) من العقد الذي وقعه الطرفان في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017، مقابل رقم محتمل قدره 555.237.619 يورو في أربعة مواسم، يطلب النادي برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو حينها من قائد الأرجنتين ”تقديم الحد الأقصى من الجهود بشأن الاندماج في المجتمع الكتالوني“.



من جانبه، وضع برشلونة كل الوسائل الممكنة أمام ميسي لتحقيق ذلك.

وكان هذا الشرط على نفس مستوى ”تبني السلوك الشخصي الملائم ووتيرة الحياة“ التي ينتهجها اللاعب الأرجنتيني، لكنه اشترط في المقابل أن يصبح متاحا مجانا للرحيل في حال استقلال كتالونيا.

علاوة على ذلك، لم يتم إدراج مباريات كأس كتالونيا كمباريات رسمية، لذلك لم يتم احتسابها، وذلك في بعض من أكثر البنود اللافتة من عقد ميسي التي تواصل ”إلموندو“ الكشف عنها.

ومن ضمن الشروط أيضا منع ميسي من الألعاب المائية الخطرة وركوب الدراجات النارية والمراهنات، وكذلك اللعب في أي مركز يختاره المدرب، فضلا عن بند يتعلق بتعاطي المنشطات.

ونشرت ”إلموندو“ تفاصيل العقد الذي وقع عليه ميسي مع برشلونة في 2017 والذي يستمر العمل به حتى 2021، قبل عدة أيام، وتواصل كشف تفاصيل جديدة.

ويقول تقرير الصحيفة إن العقد كان أحد أسباب المشكلات المالية التي يواجهها النادي في الآونة الأخيرة والتي تفاقمت بسبب أزمة جائحة كوفيد-19.

وأظهرت آخر أرقام لبرشلونة تزايد صافي ديون النادي بواقع الضعف لتصل إلى 488 مليون يورو (592.24 مليون دولار)، بينما قال الرئيس المؤقت للنادي كارليس توسكيتس مؤخرا إن النادي اضطر لتأخير دفع مستحقات اللاعبين.

وانضم ميسي إلى برشلونة في 2000 عندما كان عمره 13 عاما وبدأ ظهوره مع الفريق في 2004، وهو الهداف التاريخي للنادي برصيد 650 هدفا.

وميسي أيضا هو قائد برشلونة وصاحب أكبر حصيلة من الألقاب برصيد 10 ألقاب للدوري الإسباني وأربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا إضافة إلى ستة ألقاب في كأس ملك إسبانيا.

ترجمة: إرم نيوز

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