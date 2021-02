تقرير: كوريا الشمالية إمتلكت قدرات كبيرة لتصغير الأسلحة النووية

2021/02/02 | 13:18 - المصدر: المعلومة

A flag is pictured outside the Permanent Mission of North Korea in Geneva, Switzerland, November 17, 2017.



REUTERS/Denis Balibouse - RC15D44B3F50

المعلومة/بغداد..أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية في تقرير، أن كوريا الشمالية امتلكت ما يكفي لصناعة الأسلحة النووية، كما وصلت قدراتها على تصغير الأسلحة النووية إلى مستوى كبير.ووفق التقرير الدفاعي لعام 2020، الذي تصدره سيئول كل عامين، فإن كوريا الشمالية امتلكت ما يقرب من 50 كيلوغراما من مادة البلوتونيوم بما يكفي لصناعة الأسلحة النووية، إلى جانب امتلاكها كمية كبيرة من اليورانيوم عالي التخصيب، ووصلت قدراتها على تصغير الأسلحة النووية إلى مستوى كبير.ولفت التقرير إلى أن الجيش الكوري الشمالي زاد على مدى العامين الماضيين، عدد ألوية الصواريخ التابعة للقوات الاستراتيجية التي تشغل الصواريخ الباليستية، من 9 ألوية إلى 13 لواء، وأيضا عدد فرق المشاة الآلية التي تكون مزودة بالمركبات المدرعة المسلحة، من 4 فرق إلى 6 فرق.وأشار إلى أن زيادة عدد الوحدات العسكرية مرتبطة بتوسيع المرافق الصاروخية.وذكر التقرير أن كوريا الشمالية تقوم ببناء غواصة جديدة قادرة على حمل صاروخ باليستي يطلق من الغواصة، ويبدو أن ذلك يشير إلى غواصة تبلغ حمولتها أكثر من 3 آلاف طن.



