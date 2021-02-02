الاستخبارات: القبض على 5 عناصر ينتمون لـ”داعش” بينهم امرأة في كركوك

2021/02/02 | 13:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، القاء القبض على عناصر ينتمون لداعش بينهم امرأة بعملية أمنية في محافظة كركوك.

وذكرت الوكالة في بيان ان مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات كركوك في وزارة الداخلية، تمكنت من القاء القبض على خمسة عناصر من بينهم امرأة بمناطق متفرقة من محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة الرابعة من قانون الإرهاب.

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