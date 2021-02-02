القضاء العراقي يناقش الانتخابات مع بعثة الاتحاد الأوروبي

2021/02/02 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادبحث رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، اليوم الثلاثاء (2 شباط 2021)، مع رئيس بعثة الاتحاد الاوربي مارتن هوت الانتخابات المقبلة ونتائجها.وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى، ان "زيدان استقبل في مكتبه، رئيس بعثة الاتحاد الاوربي مارتن هوت رفقة الفريق المكلف برصد الاجراءات التي تسبق الانتخابات القادمة ونتائجها.".وناقش الجانبان بحسب البيان، "دور القضاء في تدقيق الطعون التي ترد على نتائج الانتخابات".

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