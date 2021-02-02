الحشد الشعبي يصد تعرضاً لداعش في نفط خانة

2021/02/02 | 13:51 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت هيأة الحشد الشعبي، اليوم الثلاثاء، صد تعرضا عنيفا لداعش الإرهابي في منطقة نفط خانه شرقي محافظة ديالى.

وذكرت الهيأة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "اللواء الأول في الحشد الشعبي، يصد تعرضا عنيفا لداعش في نفط خانه شرق ديالى والمواجهات مستمرة".

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