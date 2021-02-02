رئيس الجمهورية يؤكد اهمية إقرار الموازنة بما يضمن مصالح العراقيين

2021/02/02 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، خلال لقائه رئيس اللجنة المالية النائب هيثم الجبوري وأعضاء اللجنة، انه يجب إقرار الموازنة بما يضمن مصالح العراقيين./انتهى7

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