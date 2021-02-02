القبض على شبكة لترويج المخدرات في ديالى

2021/02/02 | 13:51 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / القت قوة امنية مشتركة القبض على شبكة لترويج المخدرات في محافظة ديالى.وقال العميد نهاد المهداوي الناطق الاعلامي باسم قيادة شرطة ديالى لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / اليوم ان قوة امنية مشتركة من شرطة ديالى وبناء على معلومات استخبارية القت القبض على شبكة لترويج المخدرات تتكون من ١٠ اشخاص بحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة وادوات تعاطي المخدرات./انتهى

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