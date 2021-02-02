قصف تركي على قرى كردية في شمال العراق

2021/02/02 | 13:51 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصفت طائرات تركية بالصواريخ، قرى كردية بمحافظة السليمانية في إقليم كردستان في شمال العراق، حسب ما أكده مصدر كردي لمراسلنا.

وأوضح المصدر أن القصف التركي استهدف قرى كردية عند الحدود المشتركة بين العراق وإيران.

من القصف التركي اليوم على القرى الكردية في السليمانية

يذكر أن تركيا تقصف باستمرار مواقع في شمال العراق، مستهدفة المقاتلين الأكراد، وقد أدى تكثيف هذا القصف العام الماضي لأزمة دبلوماسية بين بغداد وأنقرة.

كما أطلقت تركيا منذ منتصف يونيو الماضي، عمليتين عسكريتين داخل أراضي إقليم كردستان العراق، تقول إنها تستهدف من خلالهما مواقع حزب العمال الكردستاني، وقد تسببتا بأضرار كبيرة من الناحيتين المادية والبشرية.

أضرار خلفها القصفة التركي اليوم

ولوّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في 22 يناير الماضي بشن هجوم على مناطق حدودية شمال العراق.



وقال في تصريحات من اسطنبول، نقلتها وسائل إعلام محلية: "بخصوص إخراج الإرهابيين من سنجار بشمال العراق، فقد نأتي على حين غرة ذات ليلة".

في سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، "تحييد" 3 عناصر من "حزب العمال الكردستاني" في شمال سوريا.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، أن المقاتلين الأكراد حاولوا التسلل إلى مناطق عمليتي "درع الفرات" و"نبع السلام" الخاضعتين لنفوذ أنقرة في شمال سوريا.

ولفت البيان إلى أن المقاتلين الثلاثة "تم تحييدهم من قبل قوات الكوماندوز التركية".

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