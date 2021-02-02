رئيس مجلس القضاء يبحث مع الاتحاد الاوروبي تدقيق طعون نتائج الانتخابات

2021/02/02 | 13:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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بحث رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان مع بعثة الاتحاد الاوربي، تدقيق الطعون التي ترد على نتائج الانتخابات.

وذكر المجلس في بيان، أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان استقبل في مكتبه، رئيس بعثة الاتحاد الاوربي مارتن هوت رفقة الفريق المكلف برصد الاجراءات التي تسبق الانتخابات القادمة ونتائجها”.

واضاف ان “الجانبين دور القضاء في تدقيق الطعون التي ترد على نتائج الانتخابات”.

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