2021/02/02 | 13:53 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا اتفاق بين بايدن والجمهوريين حول خطة الانقاذ هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/02 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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