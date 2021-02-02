2021/02/02 | 13:53 - المصدر: الشرقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحاد الاوروبي يضاعف كميات اللقاحات من مناشئها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الشرقية الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/02 | 13:53.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الشرقية.

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