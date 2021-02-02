القانونية النيابية: ثلاثة مقترحات امام اكتمال المحكمة الاتحادية

2021/02/02 | 13:53 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكدت عضو اللجنة القانونية رفاه خضير جياد , الثلاثاء , وجود ثلاثة مقترحات امام البرلمان لانجاز اكتمال المحكمة الاتحادية منها حكومية وأخرى نيابية والأخيرة لمجلس القضاء الأعلى , مبينة ان الأقرب بالوقت الحالي هو مقترح مجلس النواب الذي يقضي بترميم المحكمة بالوقت الحاضر .وقالت جياد في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” اكتمال النصاب القانوني للمحكمة الاتحادية اصبح امرا ملحا لاسباب عدة أولها اجراء الانتخابات والمصادقة على نتائجها إضافة الى تراكم الطعون للكثير من قرارات الحكومة والتشريعات النيابية”.وأضافت ان ” ثلاث مقترحات امام البرلمان لانجاز اكتمال المحكمة الاتحادية منها حكومية وأخرى نيابية والأخيرة لمجلس القضاء الأعلى”.وأوضحت جياد أن “الأقرب بالوقت الحالي هو مقترح مجلس النواب الذي يقضي بترميم المحكمة بالوقت الحاضر أي ملىء الفراغ الحاصل في نصاب المحكمة الاتحادية ” .



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