الموانئ العراقية تنفي تعرض 'الساحبة البحرية' للسطو المسلح

2021/02/02 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلنت شركة الموانئ العراقية، الثلاثاء، عن تفاصيل حادثة السطو على الساحبة البحرية داخل المياه الاقليمية، فيما نفت تعرضها لعملية عسكرية.

وقال مدير عام الشركة فرحان الفرطوسي في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "NRT عربية"، 2 شباط 2021، إن "الساحبة البحرية دخلت المياه الاقليمية العراقية بصورة مخالفة من دون علم السلطات البحرية المينائية العراقية او السلطات البحرية العسكرية العراقية"، مبينا أن "الساحبة تعرضت الى عملية سطو كونها لم تعلم قواتنا بتواجدها في هذا المكان".

وأضاف أن "القوات البحرية العراقية منتشرة في أغلب المياه الأقليمية، وقد حذرنا اكثر من مرة بضرورة ابلاغ كل قطعة بحرية تدخل المياه الأقليمية بتواجدها لكي تتم حمايتها"، لافتا الى أن "ما حصل هو نتيجة المخالفات وعدم الالتزام بالأنظمة والقوانين".

وتابع الفرطوسي أن "القوى البحرية كانت متواجدة قرب الساحبة عندما وصل نداء منها، وقامت بالتحري عن الحادث"، عادا "ما حصل بانه عرضي يحدث في أغلب دول العالم".

ونفى الفرطوسي "ما ذكرته وسائل إعلام بشأن تعرض الساحبة الى عملية عسكرية".

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