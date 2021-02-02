2021/02/02 | 13:53 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

887 مشاهدة

أكد المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الثلاثاء، ان فرض الضرائب على الرواتب اجراء مؤقت.

وقال صالح في تصريح لوكالة الانباء الرسمية تابعه ان ار تي عربية، اليوم (2 شباط 2021)، إن "القرارات الادارية لا يمكن لها بالاساس تعطيل تطبيق قانون ضريبة الدخل النافذ على المكلفين عموما والمكلفين الحكوميين خصوصا".

واضاف، انه "مهما كانت الأسباب حتى وإن توقف الدخل او تراجع الى حدود حرجة فتكون نسبة الضريبة عندها أما صفر من المائة او (ضريبة سالبة) اي يعني دفع إعانات للمكلفين مثل الرعاية الاجتماعية ومنح الطوارئ وغيرها".

واوضح صالح، ان "القانون الضريبي لا يعطل الا بقانون وأن تعطيل بعض فقرات القوانين النافذة من خلال قانون الموازنة السنوي هو عمل استثنائي ويأتي لتعزيز موارد الموازنة العامة بشكل مؤقت خلال السنة المالية وينتهي الاستثناء بانتهاء السنة المالية نفسها ذلك لتفادي عجز مالي سنوي قد يعرض الانضباط المالي للخطر".

وتابع، أن " مجلس النواب اعتمد من الناحية التاريخية مقترح الحكومة في موازنتي 2015- 2016 بفرض ضريبة مؤقتة قدرها 3.8 % على اجمالي الرواتب والمعاشات المدفوعة من الحكومة، خصصت حينها لدعم الحشد الشعبي والنازحين في وقفة تمويلية لمواجهة تكاليف الحرب ضد الارهاب الداعشي وشمل المعاشات التقاعدية ايضا".

واشار الى ان "هذه الضريبة انتهت بانتهاء السنتين الماليتين وقتها، وعليه فإن فرض الضرائب استثناء او حجبها استثناء من خلال قانون الموازنة هو من السبل الوقتية، لذلك ينبغي أن تسن التعديلات بتشريعات قانونية دائمة مستقلة عن قانون الموازنة العامة الاتحادية السنوي".

ا.ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مستشار الحكومة الاقتصادي يوضح بشأن الضرائب المفروضة على الرواتب) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مستشار الحكومة الاقتصادي يوضح بشأن الضرائب المفروضة على الرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).