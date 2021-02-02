2021/02/02 | 13:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | النائب كاظم الحمامي يكشف عن تعرض السفينة “البارق” الى السطو والسرقة داخل المياه الاقليمية العراقية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | النائب كاظم الحمامي يكشف عن تعرض السفينة “البارق” الى السطو والسرقة داخل المياه الاقليمية العراقية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | النائب كاظم الحمامي يكشف عن تعرض السفينة “البارق” الى السطو والسرقة داخل المياه الاقليمية العراقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).