2021/02/02 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#اكرام_نجم ت عن هجرة العرب للغرب خلال العقدين الماضيين وكيف ان الاسباب والدوافع التي تقف وراءها قد اختلفت وتغيرت فالمهاجرين خلال السنوات العشر الاخيرة قدموا باعداد هاءله كان معظمهم من السوريين الهاربين من الحرب والارهاب من المقيمين في مخيمات اللجوء في تركيا والاردن ولبنان ومن الافارقه الهاربين من الفقر وبعض العراقيين فاقدي الامل بتغيير الاوضاع المزريه في العراق وقد فتحت اوربا ابوابها لاستقبالهم بدون تدق ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لم تعد الهجرة حلما ورديا 2 - اكرام نجم) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لم تعد الهجرة حلما ورديا 2 - اكرام نجم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).