أسباب و أعراض سرطان الحنجرة - مصعب قاسم عزاوي

2021/02/02 | 14:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#مصعب_قاسم_عزاوي تعريب فريق دار الأكاديمية للطباعة والنشر والتوزيع لملخص محاضرة قدمها الطبيب مصعب قاسم عزاوي باللغة الإنجليزية في المركز الثقافي في لندن.أعراض سرطان الحنجرةتتطور معظم سرطانات الحنجرة بالقرب من الحبلين الصوتيين، ولذلك هناك عرض رئيسي يتم ملاحظته في بادئ الأمر وهو غالباً تغير في الصوت لديك، إذ من الممكن أن يصبح صوتك أجشاً بشكل غير عادي، في حال إصابتك بسرطان الحنجرة.تشمل الأعراض الأخرى ......





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