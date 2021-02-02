اكتشاف خلايا قد تساهم في الشفاء من “كوفيد-19”

2021/02/02 | 14:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اكتشف العلماء من تحليل النمط الظاهري لخلايا المناعة في دم مصابين يعانون من درجات متفاوتة من شدة المرض، أن خلايا T ربما تلعب دورا رئيسيا في منع الإصابة بالشكل الشديد من “كوفيد-19”ويفيد موقع medRxiv، بأن الأشخاص الذين لم يصابوا بـ “كوفيد-19” لن تظهر عندهم هذه الخلايا إلا بعد التطعيم ضد المرض.وتتكون منظومة المناعة التكيفية عند الإنسان من جزئين: مناعة خلوية “الخلايا التائية” ومناعة خلطية “الخلايا البائية”، مع العلم أنه عند العدوى يعملان معا، إلا أن الباحثين الأمريكيين اكتشفوا أن الدور الأهم في مكافحة SARS-CoV-2 يعود للخلايا التائية، التي يمكنها القضاء على الفيروس حتى عندما يكون تفاعل الخلايا البائية ضعيفا.ويذكر أن دراسات سابقة أظهرت أن إحدى علامات شدة مرض “كوفيد-19” هي انخفاض كمية الخلايا التائية في الدم.



والآن تمكن الباحثون برئاسة الدكتور جيسون نيدلمان من معهد جلادستون بجامعة كاليفورنيا في سان فرنسيسكو، من تحديد كيفية تعرف الخلايا التائية على فيروس SARS-CoV-2 وتساهم في تشكيل الاستجابة المناعية.وقد درس الباحثون 48 عينة دم مأخوذة من 34 شخصا مصابا بالفيروس التاجي المستجد.



بعض هذه العينات تعود إلى مرضى في العناية المركزة تعتبر حالتهم شديدة، وبعض العينات تعود لمرضى حالتهم متوسطة و11 عينة تعود لأشخاص لم يصابوا بالمرض.



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