رئيس الجمهورية: تحديث البطاقة بايومترياً ضرورة لإنتخابات حرّة ونزيهة

2021/02/02 | 14:12 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

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